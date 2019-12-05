Власть артистов-клоунистов создала условия, при которых в Украину навострился отборный шлак из лепрозория, который считает себя тоже артистами-кодонистами-певцами-массажистами. Помнится, когда под зад получили первые шлаковые персонажи из страны, в центре которой стоит комплекс "Испорченный Диснейленд", у нас подняли вой их молочные братья по цеху. Особенно это проявилось, когда в Украину на Евровидение не пустили "певунью"-инвалида.

Тогда из себя начали давить пасту "патриоты" типа Вакарчука и Скрыпки, мол искусство вне политики. Но они не учли всего два небольших, но очень важных момента. Первый, они присовокупили себя к извозчикам и проституткам, которых адмирал Колчак определил в категорию, которых нельзя бить в виду их аполитичности и служению любой власти. Уж не знаю, как извозчики, коих давно нет, а вот проститутки наверняка обиделись бы от соединения в одну категорию с такими аморфными нарциссами.

Ну а второй момент связан с их апломбом, с которым они называют свое "творчество", замешанное на безвкусице, плагиате и часто – полном отсутствии каких-то профессиональных навыков. Просто возьмите любого дипломированного певца или музыканта и поинтересуйтесь, сколько времени они проводят в репетициях, чтобы не утратить своих профессиональных качеств и быстро поймете, что от искусства там нет ничего, даже оболочки. Это обыкновенная художественная самодеятельность, место которой по баням толстосумов, которым они и демонстрируют свои шансоны и прочие фокусы.

В общем, они могут называть свои поделки искусством, но если продолжить их утверждения дальше и просто принять это за искусство, то настоящее искусство понимается и принимается не только и не столько в сопредельном государстве, с которым идет война, но во всем мире. А кто эту публику знает на расстоянии тысячи километров от границ? Ведь они любят отираться по Франциям, Швейцариям и прочим чистым и ухоженным странам и там, кроме наших бывших, они даром никому не нужны. Вот и все их "искусство".

Но дело не в этом. Вчера наш сегмент Сети взорвало сообщение о том, что из страны вечнозеленых балалаек, к нам собралась, даже не знаю, как это правильно назвать, скорее всего – шайка, под названием "воровайки". Не знаю, что они там делают, скорее всего – поют, но одно название у нормальных людей должно вызывать рвотный рефлекс. Да, оказалось, что с нормальными людьми у нас оказалось хуже, чем в самых пессимистических раскладах, но тем не менее, вот этот шлак – занадто для любой страны, которая официально еще не признала себя дурдомом.

В общем, уже стали стихийно формироваться группы активного приема, но согласно информации сайта "Миротворец", благоразумие все же взяло верх и эта дрянь будет "вороваить" между матрешками и гармошками. Пока Миротворец не подводил с подобной информацией, надеемся, что и этот случай не станет исключением.

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