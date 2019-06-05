На Львовщине мужчина перерезал вены стоматологу прямо в кабинете: фото с места ЧП

В среду, 5 июня, в селе Мшана Городокского района Львовской области в стоматологическом кабинете мужчина напал на врача и нанес ему ножевые ранения.

Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, нападающий перерезал стоматологу вены, пострадавшего госпитализировали (чтобы посмотреть фото с места ЧП, доскрольте до конца страницы).

По информации отдела коммуникации полиции Львовской области, правоохранители предварительно установили, что телесные повреждения 55-летнему врачу нанес 65-летний иностранец. Он проживает в одном из сел Городокского района.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Во Львовской области мужчина перерезал вены стоматологу Facebook Igor Zinkevych

Во Львовской области мужчина перерезал вены стоматологу Facebook Igor Zinkevych

По факту открыли уголовное производство по ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из супермаркетов Киева посетитель внезапно набросился на ребенка и попытался свернуть ему шею.

Также в Киеве мужчина напал на женщину и ее дочь подросткового возраста и совершил попытку изнасилования.

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