Власти Черновицкой области готовятся к эвакуации: каким районам угрожает наводнение. Фото и видео

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м

В Черновицкой области 23-25 июня уровень воды в реке Прут может подняться на 6,5 метров, что грозит подтоплением жилых домов.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук и мер Черновцов Алексей Каспрук в Facebook призвали жителей региона быть готовыми к эвакуации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м Черновицкая ОГА

Жителям области необходимо подготовить вещи, документы, ценности, лекарства и необходимые продукты. В случае подтопления необходимо отключить газ, электроэнергию, перекрыть воду, закрыть окна и двери, а также взять с собой подготовленные вещи.

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м Черновицкая ОГА

В зону наводнения могут попасть несколько десятков улиц в четырех микрорайонах города Ленковцы, улицы Хотинской, Старая Жучка и Каличанка.

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м Черновицкая ОГА

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м Google Maps

(Видео – Facebook Сергея Осачука)

Предупреждение об эвакуации Facebook Сергея Осачука

Предупреждение об эвакуации Facebook Алексея Каспрука

Предупреждение об эвакуации Facebook Алексея Каспрука

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате интенсивных дождей и порывов ветра 22 и 23 июня затопило восемь областей Украины, в основном на западе. Там поднялся уровень воды в реках, затопило здания, размыло дороги, повалило деревья и частично разрушилась дамба.