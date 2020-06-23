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Власти Черновицкой области готовятся к эвакуации: каким районам угрожает наводнение. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
2,0 т.
Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м

В Черновицкой области 23-25 июня уровень воды в реке Прут может подняться на 6,5 метров, что грозит подтоплением жилых домов.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук и мер Черновцов Алексей Каспрук в Facebook призвали жителей региона быть готовыми к эвакуации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м Черновицкая ОГА

Жителям области необходимо подготовить вещи, документы, ценности, лекарства и необходимые продукты. В случае подтопления необходимо отключить газ, электроэнергию, перекрыть воду, закрыть окна и двери, а также взять с собой подготовленные вещи.

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м Черновицкая ОГА

В зону наводнения могут попасть несколько десятков улиц в четырех микрорайонах города Ленковцы, улицы Хотинской, Старая Жучка и Каличанка.

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м Черновицкая ОГА

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м Google Maps

(Видео – Facebook Сергея Осачука)

Предупреждение об эвакуации

Предупреждение об эвакуации Facebook Сергея Осачука

Предупреждение об эвакуации

Предупреждение об эвакуации Facebook Алексея Каспрука

Предупреждение об эвакуации

Предупреждение об эвакуации Facebook Алексея Каспрука

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате интенсивных дождей и порывов ветра 22 и 23 июня затопило восемь областей Украины, в основном на западе. Там поднялся уровень воды в реках, затопило здания, размыло дороги, повалило деревья и частично разрушилась дамба.

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  1. /Общество