Власти Черновицкой области готовятся к эвакуации: каким районам угрожает наводнение. Фото и видео
Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м
В Черновицкой области 23-25 июня уровень воды в реке Прут может подняться на 6,5 метров, что грозит подтоплением жилых домов.
Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук и мер Черновцов Алексей Каспрук в Facebook призвали жителей региона быть готовыми к эвакуации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м Черновицкая ОГА
Жителям области необходимо подготовить вещи, документы, ценности, лекарства и необходимые продукты. В случае подтопления необходимо отключить газ, электроэнергию, перекрыть воду, закрыть окна и двери, а также взять с собой подготовленные вещи.
Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м Черновицкая ОГА
В зону наводнения могут попасть несколько десятков улиц в четырех микрорайонах города Ленковцы, улицы Хотинской, Старая Жучка и Каличанка.
Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м Черновицкая ОГА
Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м Google Maps
(Видео – Facebook Сергея Осачука)
Предупреждение об эвакуации Facebook Сергея Осачука
Предупреждение об эвакуации Facebook Алексея Каспрука
Предупреждение об эвакуации Facebook Алексея Каспрука
Как сообщал OBOZREVATEL, в результате интенсивных дождей и порывов ветра 22 и 23 июня затопило восемь областей Украины, в основном на западе. Там поднялся уровень воды в реках, затопило здания, размыло дороги, повалило деревья и частично разрушилась дамба.