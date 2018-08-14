"Входит Россия": Гриценко объяснил пробелы в отчётах ОБСЕ по Донбассу

Есть две составляющих, которые следует учитывать, оценивая отчеты ОБСЕ по Донбассу.

Об этом в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne сказал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

По его словам, первая составляющая состоит в связке этой организации с Россией. "ОБСЕ - это структура, которая принимает решения консенсусом и в которую входят как члены и Россия, и союзники России. Поэтому представитель ОБСЕ не скажет ничего такого, что может быть очень сильно против шерсти такому государству как Российская Федерация", - заявил политик.

Вторая составляющая – факт агрессии на украинской территории. "Важно не забывать, что это происходит не в Красноярском крае, не под Новосибирском или на Магадане. Это происходит на нашей с вами территории, куда кто-то пришел со злыми намерениями. Поэтому причину и следствие давайте не будем путать. Причина абсолютно четкая и понятная. Есть факт агрессии", - подчеркнул Гриценко.

Он также заверил: решения о перемирии и его продолжительности не принимаются "на местах". "Руководят ими из столицы Российской Федерации. Когда там созреют, тогда здесь остановятся быстро. Значит, пока не созрели. Надо убеждать, убеждать совместно с зарубежными партнерами, посредством санкций в том числе".

Как писал OBOZREVATEL, 6 августа ОБСЕ сообщила: "По сравнению с июнем 2018 года, в июле СММ ОБСЕ зарегистрировала беспрецедентное - более чем 200 единиц, или в 8,5 раз - рост количества тяжелого вооружения и военной техники, обнаруженных на временно оккупированной территории Донецкой области".