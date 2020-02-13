Весной Украину может завалить снегом: синоптик рассказала об опасности теплой зимы

Теплая, бесснежная зима несет в себе огромные риски и может вызвать тяжелые последствия для всей экосистемы. В частности, весной Украину и вовсе может завалить снегом.

Такое мнение высказала руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская, пишут "Буквы". По ее словам, как человек, она не против такой погоды зимой, но, как ученая, понимает, что ничего хорошего это не принесет.

Весна 2020 в Украине "Укринформ"

"Много негативов может быть в сельском хозяйстве. Снега нет – а никто не гарантирует, что не будет морозов. Соответственно, озимые могут просто вымерзнуть. У нас уже 8 месяцев, с июня-июля осадков выпадает меньше нормы. По сути, это засуха. Люди мне рассказывают, что копали землю – и если в верхних 10 сантиметрах какая-то влага еще есть, то дальше просто порох", – говорит метеоролог.

При этом Краковская допускает, что зима все же придет в этом году, но намного позже.

"При этом не факт, что позже – даже весной – у нас за сутки не выпадет несколькомесячная норма осадков. Как это было 23 марта 2013 года: тогда засыпало все. Эта непредвиденность – то, что появилось у нас из-за изменений климата. И это плохо для природы, для экономики, для человека", – сказала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна-2020 в Украине может начаться с аномально высокой температуры и стать самой теплой для Киева согласно наблюдениям метеорологов в течение последних 130 лет.

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