Варианты есть: Вятрович назвал пути примирения Украины с Польшей

Украина и Польша должны продолжать заниматься активным сотрудничеством в вопросах безопасности, так как у них есть общий враг в виде России, с которой полякам грозит столкновение.

Об этом в эфире ObozTV рассказал руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович. Он добавил, что пути примирения должны разрабатывать историки, а не политики.

"Безусловно, я вижу пути примирения украинцев с поляками. Нужно продолжать заниматься вопросами безопасности, чтоб защититься от одинакового для двух государств врага. Украина уже с ним столкнулась, имею в виду Россию, а Польше только грозит. Это должно побудить нас к сотрудничеству. Нужно также выучить, что было между украинцами и поляками в прошлом. Этим должны заниматься историки. Единственное, что могут предложить политики, так это то, чтобы народы всегда помнили всех жертв конфликтов и делать все, что от их зависит, чтобы такого больше не повторялось", – сказал он.

Компромисс между Польшей и Украиной в исторических вопросах не обязателен, уверен глава УИНП. Предпочтения соседских народов не должны влиять на оценки личностей разных периодов истории Украины, добавил он.

Владимир Вятрович facebook.com/mr.kolodiychuk

"Будут некоторые вопросы, по которым нам не просто найти компромисс. Например, я сомневаюсь, что восточные или западные соседи Украины будут с уважением относиться, например, к Степану Бандере. Это не значит, что мы не должны относиться с почтением к человеку, который возглавил Украинское освободительное движение и заплатил за это своей жизнью. Нравится кому-то или нет, но это не должно каким-то образом влиять на наши оценки этой личности или других людей разных периодов истории", – уверен Вятрович.

То, как другие страны будут воспринимать ключевые вопросы национальной идентичности Украины, зависит от ее граждан, сказал глава УИНП. Он уточнил, что украинцы должны консолидироваться во взглядах на свою историю.

"Я считаю, что от нашей готовности отстаивать ключевые вопросы, будет зависеть то, насколько быстро это воспримут другие народы. Убежден, что если украинцы консолидируются в тех или иных исторических вопросах, то это приведет к тому, что другие государства не будут влиять на формирование нашей идентичности. А такие попытки сейчас, безусловно, есть", – убежден Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в России завели против главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича уголовное дело за "преступление против мира и безопасности человечества".

Украинского историка также включили в санкционный список РФ. Он назвал свое включение заслуженным, но смешным.

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