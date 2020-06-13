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13 июня • обновлено в 21:13
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В Украину ворвутся грозы и град: какие регионы под ударом

1.7т
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В Украине воскресенье, 14 июня, немного ослабнет жара и придут дожди с грозами, местами с градом и шквалами.

Осадки ожидаются везде по стране, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Украину ворвутся грозы и град: какие регионы под ударом

Рixabay

Температура воздуха в воскресенье днем ожидается +24+29, на востоке будет жарче – от 29 до 33 градусов. На западе свежее всего – +19+24.

Жара в Украине немного спадет 14 июня

Жара в Украине немного спадет 14 июня

Facebook Натальи Диденко

Ветер ожидается умеренный, дожди с грозами по всей стране, местами могут переходить в ливни. Во время гроз местами вероятны шквалы и град.

Дожди 14 июня ожидаются по всей Украине

Дожди 14 июня ожидаются по всей Украине

Facebook Натальи Диденко

В Киеве жара также немного снизится – до 26-28 градусов, местами дожди с грозами, возможны град и шквалы.

Синим обозначены зоны дождей, желтым – грозы

Синим обозначены зоны дождей, желтым – грозы

Facebook Натальи Диденко

"Неустойчивая атмосфера только раскачивается, температурные контрасты значительны, поэтому будьте внимательны - как только гроза, сразу под какую-то защиту. Пусть лучше пройдет стороной и не зацепит, но это как раз тот случай, когда лучше перестраховаться", – предупредила синоптик.

Дожди 14 июня ожидаются по всей Украине

Дожди 14 июня ожидаются по всей Украине

Сайт Укргидрометцентра

В Украину ворвутся грозы и град: какие регионы под ударом

Facebook Натальи Диденко

В Украину ворвутся грозы и град: какие регионы под ударом

Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня на несколько областей Украины обрушился ливень с грозами и градом. Непогода повалила деревья и оставила некоторых украинцев без света.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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