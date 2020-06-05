В Украину ворвется лето: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные

В Украине в субботу и воскресенье, 6-7 июня, ожидается теплая погода, но местами с дождями.

Такой прогноз на ближайшие выходные дала синоптик Наталья Диденко. Об этом она написала на своей странице в Facebook, прикрепив карты погодных явлений.

По ее словам, 6 июня столбики термометров поднимутся в течение дня до +24... +29 градусов. Свежее всего будет на западе и в Житомирской области – там столбики термометра покажут +18... +23.

В Украине 6 июня и на Троицу будет тепло

Постепенно будет повышаться температура воздуха и на севере, даже ночью – в частности, предусматривается +12... +16 градусов.

Ветер по стране ожидается преимущественно южный, умеренный. А дожди и грозы в субботу пройдут в северных, центральных и местами в западных областях. На остальной территории осадков не будет.

Карта погоды в Украине Facebook/Наталья Диденко

На Троицу в воскресенье, 7 июня, грозовые дожди пройдут лишь в западной части. В целом в Украине преимущественно будет сухо и жарко – до +25... +30, и на западе до +21... +24 градусов.

В Киеве 6 июня ожидается дождь с грозой и +25, а 7-го будет без осадков, +27 градусов.

"Лето обживается наконец в Украине, будем ему радоваться, но не забывать о внимании и осторожности. И к своему здоровью, и к себе, и к свежим прогнозам погоды", – призвала Диденко.

Карта погоды в Украине Facebook/Наталья Диденко

Скриншот Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам большинства синоптиков, ощутимое потепление начнется в Украине с 5 июня. В целом средняя температура в течение первого месяца лета ожидается на уровне +18 ... +22 градуса. Это на 1-1,5 градуса теплее от обычных показателей за предыдущие годы.

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