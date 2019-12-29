СБУ назвала фамилии всех 76 освобожденных из плена украинцев

Служба безопасности обнародовала имена 76 украинцев, которых 29 декабря освободили из плена в рамках обмена с боевиками так называемых ДНР и ЛНР.

Так, среди освобожденных граждан – военных, остальные – гражданские. СБУ опубликовала полный список фамилий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Военные:

1. Воскобойник Владимир Владимирович

2. Геймур Александр Юрьевич

3. Глондар Сергей Викторович

4. Деев Иван Анатольевич

5. Дуванов Ким Владимирович

6. Евтушок Юрий Александрович

7. Жемелинский Василий Леонидович

8. Иванчук Сергей Александрович

9. Кориньков Александр Александрович

10. Пантюшенко Богдан Валерьевич

11. Пундор Борис Иосифович

12. Фурсов Роман Викторович

Украинские пленные

Гражданские:

1. Алоян Эдуард Фарамазович

2. Аникимов Виталий Андреевич

3. Асеев Станислав Владимирович

4. Багненко Лариса Александровна

5. Батрак Дмитрий Владимирович

6. Бражников Евгений Николаевич

7. Бурцев Владимир Евгеньевич

8. Буянов Виталий Александрович

9. Воронина Виктория Олеговна

10. Галазюк Олег Дмитриевич

11. Гись Роман Владимирович

12. Гончарова Татьяна Александровна

13. Горбань Евгений Юрьевич

14. Горбулич Татьяна Николаевна

15. Губкина Ольга Михайловна

16. Данильченко Александр Александрович

17. Данильченко Владимир Александрович

18. Деркач Василий Иванович

19. Еременко Валентина Александровна

20. Женчус Андрей Видмантасович

21. Завальна Елена Юрьевна

22. Завацкий Вадим Юрьевич

23. Карачор Наталья Ивановна

24. Карпук Дмитрий Валериевич

25. Катышев Иван Александрович

26. Керюхин Сергей Николаевич

27. Коваль Денис Вячеславович

28. Коркишко Роман Викторович

29. Кочмурадов Андрей Анатольевич

30. Кривошеев Яков Михайлович

31. Кулаков Олег Владимирович

32. Кулиш Игорь Валерьевич

33. Лазарева Елена Викторовна

34. Мальцева Зинаида Николаевна

35. Мухина Анастасия Владимировна

36. Николаев Сергей Александрович

37. Олейник Денис Анатольевич

38. Пауков Александр Сергеевич

39. Печенкин Станислав Николаевич

40. Писанец Роман Юрьевич

41. Поликарпов Кирилл Сергеевич

42. Поляков Александр Геннадьевич

43. Репетило Александр Петрович

44. Робак Сергей Викторович

45. Романченко Валерий Александрович

46. Савин Василий Константинович

47. Секацкий Денис Валерьевич

48. Семенов Валерий Михайлович

49. Семиренко Анатолий Александрович

50. Соколов Валерий Анатольевич

51. Сорокина Елена Вячеславовна

52. Сугерой Олег Викторович

53. Тарасюк Валерий Александрович

54. Теорентер Максим Александрович

55. Терещенко Галина Ивановна

56. Тимофеев Александр Леонидович

57. Тучин Юрий Алексеевич

58. Усатюк Сергей Владимирович

59. Халимендик Вадим Викторович

60. Цыганок Евгений Валентинтович

61. Чуйкова Марина Владимировна

62. Шейтер Руслан Алексеевич

63. Ярмишко Алла Ильинична

64. Яровой Андрей Михайлович

Все подробности о том, как проходил обмен пленными с "Л/ДНР", можно прочитать по ссылке.

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