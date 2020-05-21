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21 мая • обновлено в 06:56
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В Украину вернется тепло: синоптики дали свежий прогноз

3.1т
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В четверг, 21 мая, погода в Украине практически везде будет умеренно теплой и без дождей. Осадки задержатся только на юге, а также в Донецкой и Запорожской области.

Температура воздуха в большинстве регионов днем будет колебаться в пределах +14...+18 градусов и +5...+8 градусов ночью, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

  • На западе Украины столбики термометров поднимутся до +14...+18.

  • В центральных регионах воздух прогреется до +16...+18.

  • Юг накроют дожди и похолодает по сравнению с предыдущим днем: +15...+19 днем.

  • На севере также прогнозируется сухая погода, температура установится на уровне +15...+17.

  • На востоке Украины преимущественно будет без осадков, температура +14... +16 днем.

Погода в мае

Погода в мае

"Новости Спектр"

Во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Ривненской областях ожидается сухая погода с температурой воздуха +14...+17 днем и +4...+8 ночью.

В Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях прогнозируется +15...+18 днем и +6...+9 ночью, без осадков.

Погода в Украине 21 мая

Погода в Украине 21 мая

Скриншот страницы

Что касается Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и временно оккупированного Крыма, то там сохранится дождливая погода. Температура воздуха снизится до +15...+17 днем и +10...+13 ночью.

На восток страны вернется сухая погода. за исключением Донецкой области. Температура здесь не опустится ниже +14...+16 днем и +6...+11 ночью.

В Киеве в четверг также будет тепло и сухо – +15...+17 днем и +4...+6 ночью.

Погода в Киеве 21 мая

Погода в Киеве 21 мая

Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух предупредила, что погода в Украине летом-2020 ожидается переменчивой – местами температура будет подниматься до +35 градусов, но могут быть и прохладные периоды.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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