В Украину прибыл самолет с тестами на коронавирус: когда будут в областях

Ночью в понедельник, 23 марта, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса.

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Об этом сообщил в Facebook Офис президента (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с COVID-19.

В Украину прибыл самолет с тестами на коронавирус Офис президента

В Украину прибыл самолет с тестами на коронавирус Офис президента

Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины.

Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы.

"Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусной болезни. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста. Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов", – добавили в Офисе президента.

В Украину прибыл самолет с тестами на коронавирус Офис президента

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook заявил, что уже к концу понедельника достаточное количество экспресс-тестов на новый коронавирус будет во всех областях Украины.

"Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков – начнет доставку тест систем на коронавирус по областям (авиацией и спецавтомобилями). К концу дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны", – пообещал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновицкой области пошел на поправку второй пациент, у которого обнаружили коронавирус. Впервые его анализы дали отрицательный результат на COVID-19.

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