В Украину пришло "бабье лето": синоптики рассказали о погоде на 12 октября

В субботу на территории Украины установится теплая сухая погода из-за антициклона Lizbeth, местами температура поднимется до +23 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на выходных погоду будет определять высокое атмосферное давление, что означает сухость и малую облачность

farmersalmanac.com

Новости Синоптики рассказали о суровой погоде в октябре

"Сухую малооблачную и даже солнечную погоду организует нам мощное антициклическое поле. У антициклона есть имя, Lizbeth, и его центр завтра будет находиться над Черным морем. Всякие дождливые пакости, которые повлечет циклон Quentino, нас не будут трогать", – написала она.

Температура воздуха в субботу достигнет +15...+20 градусов, на северо-востоке будет прохладнее, +13...+17 градусов. При этом ожидается усиление ветра.

"В субботу противостояние между Lizbeth и Quentino может вызвать усиление юго-западного ветра на севере и западе Украины до штормовых значений. Держите шляпы прочно, внимательно выбирайте место парковки автомобиля, не оставляйте его под ветвистыми деревьями и билбордами", – отмечает Диденко.

В Киеве в субботу ожидается теплая, сухая погода. Временами возможна облачность и сильный, юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +16 градусов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда закончится "бабье лето".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал