В Украине из-за карантина застряли десятки детей, рожденных от суррогатных матерей для иностранцев. Их поместили в гостиницу одной из киевских клиник.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram, что из-за этого Украина оказалась в эпицентре скандала. Изначально она уточнила, что речь идет о 46 младенцах, но позднее оказалось, что их более 50 (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Украина снова попала в эпицентр скандалов по поводу защиты прав детей, рожденных методом суррогатного материнства. В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей", – написала обмудсмен.

По словам Денисовой, это служит подтверждением, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства является массовой и системной, а технологии рекламируются как "товар высокого качества".

"Это свидетельствует о том, что государство не применяет все надлежащие меры по защите прав детей и достойному отношению к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать", – добавила омбудсмен.

Денисова также обратилась в полицию, Минздрав и Минсоцполитики, потребовав отреагировать на ситуацию.

Позднее стало известно, что в отель с проверкой наведались правоохранители и правозащитники.

Как отмечает ТСН, всего там находится 51 ребенок, при этом несколько десятков – в одной комнате. Выяснилось, что 16 из них – вместе с родителями-иностранцами, за остальными присматривают няни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве преступная группа лиц под видом суррогатного материнства незаконно отправляла за границу новорожденных детей. К организации оказались причастны руководители одной из столичных клиник в сфере репродуктивной медицины.

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