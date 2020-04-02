В Украине выявили новые случаи коронавируса: статистика Минздрава на 2 апреля

По состоянию на четверг, 2 апреля, в Украине официально подтверждено 804 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.
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Об этом сообщили на официальной странице в Facebook Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что за прошедшие сутки обнаружено 130 новых случаев.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.
Коронавирус в Украине
DW
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 51 случай;
Волынская область – 10 случаев;
Днепропетровская область – 10 случаев;
Донецкая область – 7 случаев;
Житомирская область – 6 случаев;
Закарпатская область – 1 случай;
Запорожская область – 19 случаев;
Ивано-Франковская область – 74 случая;
Кировоградская область – 7 случаев;
Киев – 160 случаев;
Киевская область – 64 случая;
Львовская область – 11 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 14 случаев;
Полтавская область – 5 случаев;
Ривненская область – 19 случаев;
Сумская область – 26 случаев;
Тернопольская область – 106 случаев;
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 4 случая;
Хмельницкая область – 6 случаев;
Черновицкая область – 143 случая;
Черкасская область – 54 случая;
Черниговская область – 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 2 апреля в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.
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