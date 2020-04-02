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2 апреля • обновлено в 10:20
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В Украине выявили новые случаи коронавируса: статистика Минздрава на 2 апреля

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По состоянию на четверг, 2 апреля, в Украине официально подтверждено 804 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщили на официальной странице в Facebook Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что за прошедшие сутки обнаружено 130 новых случаев.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

DW

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 51 случай;

  • Волынская область – 10 случаев;

  • Днепропетровская область – 10 случаев;

  • Донецкая область – 7 случаев;

  • Житомирская область – 6 случаев;

  • Закарпатская область – 1 случай;

  • Запорожская область – 19 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 74 случая;

  • Кировоградская область – 7 случаев;

  • Киев – 160 случаев;

  • Киевская область – 64 случая;

  • Львовская область – 11 случаев;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Одесская область – 14 случаев;

  • Полтавская область – 5 случаев;

  • Ривненская область – 19 случаев;

  • Сумская область – 26 случаев;

  • Тернопольская область – 106 случаев;

  • Харьковская область – 1 случай;

  • Херсонская область – 4 случая;

  • Хмельницкая область – 6 случаев;

  • Черновицкая область – 143 случая;

  • Черкасская область – 54 случая;

  • Черниговская область – 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 2 апреля в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.

Новость обновляется.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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