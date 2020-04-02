В Украине выявили новые случаи коронавируса: статистика Минздрава на 2 апреля

По состоянию на четверг, 2 апреля, в Украине официально подтверждено 804 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщили на официальной странице в Facebook Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что за прошедшие сутки обнаружено 130 новых случаев.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине DW

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 51 случай;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 10 случаев;

Донецкая область – 7 случаев;

Житомирская область – 6 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 19 случаев;

Ивано-Франковская область – 74 случая;

Кировоградская область – 7 случаев;

Киев – 160 случаев;

Киевская область – 64 случая;

Львовская область – 11 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 14 случаев;

Полтавская область – 5 случаев;

Ривненская область – 19 случаев;

Сумская область – 26 случаев;

Тернопольская область – 106 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 4 случая;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Черновицкая область – 143 случая;

Черкасская область – 54 случая;

Черниговская область – 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 2 апреля в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.

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