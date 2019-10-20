В Украине вступил в силу закон о дезертирах в ВСУ: что подписал Зеленский

В воскресенье, 20 октября, в Украине вступил в силу закон о невключении дезертиров в численность Вооруженных сил.

Законопроект №1227 касательно некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы был поддержан монобольшинством Верховной Рады еще 20 сентября, а 18 октября документ подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно закону, военнослужащие, которые самовольно оставили воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ и других формирований или добровольно сдались в плен, признаны такими, которые не входят в состав ВСУ.

Однако таким военным могут восстановить все виды обеспечения и гарантии соцзащиты в случае вынесения судом оправдательного приговора.

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Как писал OBOZREVATEL, 17 октября Верховная Рада Украины приняла закон №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)", которым вводятся новые воинские звания – мастер-сержанта и главного старшины. Документ предусматривает и другие изменения в структуре ВСУ.

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