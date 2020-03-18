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18 марта • обновлено в 20:27
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/ Общество

В Украине впервые наказали за репост фейка о коронавирусе

5.3т
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Полиция привлекла к административной ответственности жительницу Никополя за распространение неправдивой информации о карантине в Украине из-за угрозы коронавируса.

Как сообщила в Facebook пресс-служба полиции Днепропетровской области, во время мониторинга соцсети обнаружили публикацию о запрете прогулок с детьми из-за угрозы штрафов и уголовной ответственности. Этот фейк был опровергнут еще 17 марта.

"Полицейским женщина пояснила, что видела подобную информацию раньше и решила своим постом предупредить горожан. В отношении женщины составлен административный протокол по ст.173-1 КУоАП (распространению ложных слухов). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Протокол направлено на рассмотрение в суд", – сказано в сообщении.

Полиция попросила украинцев не распространять ложную информацию и использовать только официальные сообщения органов власти.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 18 марта в Украине зафиксировали уже 15 случаев заболевания COVID-19, двое из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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Пiсирот Стiпан
Пiсирот Стiпан
Если бы на Украине нaказывали за фeйки, Oбoзреватель давно бы ликвидировали за регулярные фeйки, лoжь, и пpoпaгаду пpecтупного вopoвcкого peжимa мa йдaновцев, а все эти Гyдкoвы и Moйши - давно бы уже cидели за peшеткой: "Kpымский мост не будет построен никогда", "Рoccия рacпадается", "В Kpым никтo не eдет, пляжи пycтуют", "Брaт Acaда yбит".....
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пiсирот Стiпан, По украинской тематике тоже хватает.
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