Полиция привлекла к административной ответственности жительницу Никополя за распространение неправдивой информации о карантине в Украине из-за угрозы коронавируса.

Как сообщила в Facebook пресс-служба полиции Днепропетровской области, во время мониторинга соцсети обнаружили публикацию о запрете прогулок с детьми из-за угрозы штрафов и уголовной ответственности. Этот фейк был опровергнут еще 17 марта.

"Полицейским женщина пояснила, что видела подобную информацию раньше и решила своим постом предупредить горожан. В отношении женщины составлен административный протокол по ст.173-1 КУоАП (распространению ложных слухов). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Протокол направлено на рассмотрение в суд", – сказано в сообщении.

Полиция попросила украинцев не распространять ложную информацию и использовать только официальные сообщения органов власти.

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Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 18 марта в Украине зафиксировали уже 15 случаев заболевания COVID-19, двое из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

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