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4 мая • обновлено в 22:47
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Тимур Григоренко

Кабмин продлил карантин до 22 мая, но несколько ослабил: что изменится

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В Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая.

"Важно правильно завершать процесс карантина. Сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас смягчение карантина так же не означает его снятие. Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Однако с 11 мая в Украине ослабят некоторые карантинные меры. Например, украинцам разрешат посещать парки, скверы и зоны отдыха.

С 11 мая кафе и ресторанам разрешат работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получат разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и т.д.

Список ослабления карантина с 11 мая. Будут открыты:

  • парки, скверы, зоны отдыха;

  • салоны красоты, парикмахерские;

  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

  • заведения общественного питания на вынос;

  • летние площадки кафе и рестораны под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности;

  • музеи, библиотеки;

  • тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

  • сервис бытовой техники;

  • стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.

Детальный список будет опубликован Кабмином в течение двух дней.

Кабмин продлил карантин до 22 мая, но несколько ослабил: что изменится

Добавим, Шмыгаль поручил МВД разобраться со строительными магазинами, в том числе и гипермаркетами "Эпицентр", которые нарушили условия карантина.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уведомил об увеличении количества больных COVID-19 в трех областях Украины.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказывал, что карантин в Украине могут начать ослаблять раньше официального старта 11 мая, если будет наблюдаться резкое снижение количества инфицированных COVID-19.

Также президент Владимир Зеленский призвал украинцев продолжать соблюдение карантина на майские праздники, чтобы с 11 мая можно было начать смягчать ограничения.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что разрешили и запретили делать в Украине с 11 мая.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Комментарии
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
ребятки б.....ь,ну какие салуны,кахве итд,без всего этого можно жить сотню лет,,транспорт ....б вашу в и.д.и.о.т.о.в мазе,,ну не во все же есть тазики-самовозы,ну шож вы г...ны над людьми издеваетесь.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
Джонсон Саймон Ф., їбацця їстимеш?
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
Полтавець Олександр, П.А.Ш.О.Л Н.А.Х.У.Й!Б.З.Д.О.С.О.Б.А.Ч.Е Е.
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среди туч Солнце
среди туч Солнце
Кажется мне этого Шмыгаля уже ненавидят больше чем Путина. В нормальных странах борятся с пандемией, а у нас под шумок карантина принимаются варварские законы для затопления страны,и главное что Удобно - запрещены митинги, чтобы народ лишний раз суконным рылом не лез в госуд дела по выкачке денег из рабов или граждан, уже сложно судить после зачетных версий про сезонных рабочих в другие страны.
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Manfred Anry
Manfred Anry
среди туч Солнце, У нас это где?
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
Эль Кaцап, жІвотное, поешь говна с лопаты
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Общество

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