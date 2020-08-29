В Украине планируют сократить количество призывников

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует сократить численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Отмечается, что нововведение будет действовать с осени 2020 года. В Генштабе отметили: контракт с ВСУ с начала года подписали 25 тыс. человек.

"Осенью 2020 году количество призванных на срочную военную службу планируется уменьшить", - говорится в сообщении.

При этом в Генштабе не уточнили, сколько именно мужчин планируют призвать в армию. Во время весеннего призыва-2020 было призвано и отправлено в войска 16 460 человек.

В Генштабе объяснили, что сокращение количества призывников стало возможным за счет комплектования ВСУ рядового и сержантского состава по контракту. Согласно последним данным, с начала 2020 года к армии присоединились 25 тысяч контрактников (из них более две тысячи офицеров).

"Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года", – заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, весенний призыв в армию 2020 году в Украине перенесли на лето из-за эпидемии коронавируса. Призывать выпускников школ и высших учебных заведений пообещали еще позже.

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