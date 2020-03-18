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18 марта • обновлено в 14:16
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В Украине отменили призыв в армию из-за коронавируса: детали

1.7т
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На время действия общенационального карантина для недопущения распространения коронавируса, в Украине временно отменили призыв граждан в армию.

Соответствующее распоряжение издал командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Сырский. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

Отмечается, что военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановят мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам. Так будет продолжаться до отдельного распоряжения.

На время действия карантина военкоматы приостановили отдельные мероприятия по призыву на срочную военную службу

На время действия карантина военкоматы приостановили отдельные мероприятия по призыву на срочную военную службу

"Вместе с тем военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия", – говорится в сообщении.

В то же время председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отмечалось, что обязательного призыва на срочную службу в ВСУ с 18 лет в Украине не будет. Юноши смогут пойти в армию только с письменным заявлением.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
призыв Вооруженные силы Украины
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