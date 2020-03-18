В Украине отменили призыв в армию из-за коронавируса: детали

На время действия общенационального карантина для недопущения распространения коронавируса, в Украине временно отменили призыв граждан в армию.

Соответствующее распоряжение издал командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Сырский. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

Отмечается, что военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановят мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам. Так будет продолжаться до отдельного распоряжения.

На время действия карантина военкоматы приостановили отдельные мероприятия по призыву на срочную военную службу

"Вместе с тем военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия", – говорится в сообщении.

В то же время председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отмечалось, что обязательного призыва на срочную службу в ВСУ с 18 лет в Украине не будет. Юноши смогут пойти в армию только с письменным заявлением.

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