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1 июня • обновлено в 19:51
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В Украине камеры на дорогах за день зафиксировали 35 тысяч нарушений ПДД

1.4т
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За неполные первые сутки работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве и Киевской области было зафиксировано 35 тысяч случаев.

Такая статистика, по данным Патрульной полиции Украины, сформировалась по состоянию на 17:00 1 июня, пишет ТСН.

Правоохранители отметили, что 5 600 сообщений о штрафах уже отправлены нарушителям ПДД. Сейчас рекордом является превышение скорости до 208 км/ч на трассе Киев – Чоп.

Камеры автофиксации нарушений ПДД

Камеры автофиксации нарушений ПДД

"Твоє місто"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.

  • Превышение скорости движения будет наказываться штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

  • Впрочем штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

  • Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина Киев
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