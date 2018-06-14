В Украине хотят трансформировать детдома: что изменится

В Украине до 2023 года вместо детских домой организуют паллиативно-реабилитационные центры.

"К 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста", – сообщила пресс-служба Министерства здоровья.

Отмечается, что речь не идет о закрытии детдомов. Минздрав работает над созданием условий, чтобы дети росли в семьях, а потребность в учреждениях исчезла до 2020 года.

"Сейчас государство предоставляет паллиативную помощь на уровне отделений больниц. Этого ресурса недостаточно, ведь по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), паллиативной помощи в Украине нуждаются до 70 тыс. детей", - отметили в Минздраве.

В ведомстве пояснили, что к 2020 году детдома будут работать в штатном режиме, а параллельно будет проводиться необходимая подготовка.

"С 2020 года детей не будут устраивать в дома ребенка, а государство и общество будет осуществлять все меры, чтобы сохранить возможность проживания и воспитания ребенка с родными родителями, а также помогать им в сложных жизненных обстоятельствах. В исключительном случае дети будут направлены в патронатную или приемною семьи или семейный дом ребенка", – отметили в пресс-службе.

В Минздраве напомнили, что в Украине работает 751 заведение институционального ухода и воспитания детей. Из более 100 тысяч детей, находящихся в таких заведениях, только 8% имеют статус детей-сирот.

"38 из таких заведений принадлежат к сфере управления Минздрава - это дома ребенка, в которых живут дети до 3 лет. К концу 2017 здесь находилось 2644 ребенка, из которых 1410 - сироты и те, которые остались без родительской опеки, и 1234 - дети, имеющие родителей", – подчеркнули в Минздраве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-президент Конфедерации строителей Украины Дмитрий Исаенко рассказал, каким образом детские сады и другие учреждения дошкольного образования будут размещать в жилых домах.