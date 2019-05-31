Скандал из-за погибшего ребенка в Киеве: в школе ответили на обвинения

В специализированной школе "Эллада" №94 в Киеве руководство заведения запретило вешать на стене класса коллаж с фотографиями в память о погибшем ученика. Директор говорит, что произошло недоразумение.

Об этом руководительницы школы Виктория Кузьменко рассказала в комментарии OBOZREVATEL , по ее словам, учительница и мать погибшего Сергея Петрука – Юлия просто неправильно поняли друг друга.

"Когда на сорок дней мама Сергея общалась с его одноклассниками, то и классный руководитель, и сами дети поняли так, что она просит сделать этот коллаж ей в подарок на память. Потому что у детей были какие-то фото из общих мероприятий, которых не было у мамы. Одноклассники согласились и сделали этот коллаж, более того, они написали небольшие письма, как обращение к Сергею, они вспоминали наиболее светлые моменты их знакомства", – говорит Виктория.

Однако, когда коллаж был готов, Юлия захотела его повесить в классе, как память о погибшем Сереже.

"Получилось какое-то недоразумение, когда мама пришла, ей показали этот коллаж, а она спрашивает: "А где вы его повесите?". Классный руководитель просто не была готова к этому вопросу, потому что она считала, что это подарок маме на память. Она и сказала спросить у директора. Но, как оказалось, она обиделась и ушла даже не забрав коллаж", – рассказала директор.

Сергей Петрук покыичив с собой несколько месяцев назад

Кузьменко сообщила, что в тот день Юлия к ней не заходила, а о самой истории с коллажем узнала уже от учительницы покойного Сергея. Директор объясняет, что наверняка бы помогла разобраться с этой ситуацией, хотя считает, что детям подобные мероприятия пойдут не на пользу.

"Я, честно говоря, думаю, нужно ли снова у детей шевелить эту рану, которая, возможно, до конца не зажила. Но если уж так случилось, и дети сами согласились на это, я сказала хорошо, если так получилось. Но я считаю, что может и не все бы родители на это согласились, чтобы детям это ворошить, чтобы они снова начали переживать. Это психологическая травма", – считает она.

Виктория также опровергла предыдущие обвинения в адрес школьного коллектива в том, что к погибшему мальчику относились иначе из-за его плохого поведения, из-за чего ему не давали играть в школьных спектаклях и не предупреждали о предстоящих экскурсии, чтобы он не ехал с классом.

"Сергей был немного непоседливым, немного сорванцом, но это не превышало каких-либо обычных рамок. Мальчик очень способный, но почему-то не очень любит учиться. Он был добрый, немножко мечтатель, но он принимал участие в классной жизни, во всех событиях. Сергей ездил с классом и в Канив, и в Софиевку, и другие экскурсии были", – рассказывает директор, хотя допускает, что какие-то экскурсии он и мог пропустить, как и многие другие дети, ведь эти меры вполне добровольные.

"Но в общих мероприятиях он принимал участие, и в спектаклях, в январе месяце этого года они ставили "Сорочинскую ярмаркау, он также выступал на сцене, я сама была в зале и смотрела", – сказала Кузьменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 в специализированной школе "Эллада" №94 ученик восьмого класса восемь раз ударил учительницу ножницами. Причиной агрессии якобы стала неудовлетворительная оценка, которую поставила преподавательница.

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