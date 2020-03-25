На фоне ситуации с распространением в мире пандемии коронавируса в сети вспомнили об убитом Россией ученом-вирусологе с мировым именем, профессоре Йопе Ланге из Университета Амстердама.

Он, в частности, погиб в авиакатастрофе малайзийского Boeibg 777 рейса МН17, сбитого российским "Буком" над Донбассом в 2014 году. Об этом написал в Twitter пользователь под ником "Vιtαuskαs на карантине".

"Пассажир рейса МН17, убитый российскими военными преступниками. Сегодня Россия просит снять с нее санкции "для эффективной борьбы с вирусом COVID-19". Совести у этой лицемерной страны нет!" – говорится в сообщении.

Профессор Йоп Ланге погиб в авиакатастрофе Boeibg 777 рейса МН17

При этом в комментариях пользователи поддержали мнение автора, обвинив во всем Россию и поддерживаемых ею террористов.

"В 2014-м всей страной радовались у зомбоящиков сбитому самолету, собрания, банкеты, попойки, "давай еще", "можем повторить", "Весь трагизм доли этих людей не дает покоя. Ученые, умные и порядочные люди стали жертвой дегенератов, обезьян из современным оружием. А еще то, что верховой "бибизян" до сих пор не наказан, позорно. Лицемерность и боязнь могут уничтожить цивилизацию. Зло должно быть наказано!", "Они таки сумели рассердить Вселенную. Карма она такая – иногда веками надо ждать, а иногда бьет, не отходя от кассы", "Разговор о снятии санкций начнется тогда, когда Россия признается в своих преступлениях, уйдет с Донбасса, заплатив компенсацию за все разрушенное и отдаст Крым! И это минимум!", – пишут они.

Профессор Йоп Ланге

Другие отметили показательные научные труды самого Йопе Ланге. Они вспомнили, что с 2002 по 2004 год профессор, один из ведущих мировых ученых, первопроходец исследований эпидемии, возглавлял Международное общество по борьбе со СПИДом. Он, в частности, занимался исследованием заболевания и разработками лекарств с 1983 года, был организатором нескольких важнейших клинических испытаний препаратов антиретровирусной терапии.

Комментарии пользователей twitter.com/_Vitauskas_A

"Под его руководством проходили исследования по способам предотвращения передачи ВИЧ от матери к ребенку", "Также среди погибших – пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения. А всего на борту было 108 делегатов международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа", – добавили в комментариях.

Комментарии пользователей twitter.com/_Vitauskas_A

"Может, путинским военным вирусологам он чем-то мешал?", "А про какую "совесть" может идти речь, если это страна убийца и террорист!?", "У этой "лицемерной страны" есть конкретное имя и фамилия. Вам слабо озвучить эту фамилию?", "Страна здесь ни при чем. Виноваты бандиты, которые захватили власть", – отмечают пользователи.

Комментарии пользователей twitter.com/_Vitauskas_A

Комментарии пользователей twitter.com/_Vitauskas_A

Комментарии пользователей twitter.com/_Vitauskas_A

Это профессор Йоп Ланге. Ученый-вирусолог с мировым именем из Университета Амстердама.

Пассажир рейса #МН17, убитый российскими военными преступниками.



Сегодня Россия просит снять с неё санкции "для эффективной борьбы с вирусом #COVID_19".



Совести у этой лицемерной страны НЕТ! pic.twitter.com/AnEY8a2BIP — Vιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@_Vitauskas_A_) March 25, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гааге (Нидерланды) накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест под посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии. В воскресенье, 8 марта, они установили напротив здания посольства 298 белых стульев, которые символизируют жертв сбитого самолета.

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