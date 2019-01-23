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''Прописка или деньги'': в Украине заставляют платить за место в детском саду

1.8тЧитать материал на украинском

В Украине набирает обороты практика, когда в детские сады за бюджетный счет берут только детей, которые прописаны в этой местности. А приезжие должны платить. Либо родители должны раскошелиться сами, либо за них должны заплатить из бюджета того города или села, где они прописаны.

В Киевской администрации, которая так же с 1 января ввела новые правила приема в садики, говорят, что приезжие родители должны официально оформить договор аренды жилья в столице или предоставить справку, что они тут работают и платят налоги в городской бюджет. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Главное:

  • В столице в первую очередь в детсады будут принимать детей киевлян, а приезжим придется платить;

  • Киев, как и Тернополь, потребует у властей других городов и сел раскошелиться на содержание их детей в садиках;

  • В Минобразования бьют тревогу и пишут письма о том, что местные власти нарушают Конституцию.

В Тернополе эксперимент длится второй год

В Тернополе уже второй год действует система, когда деньги ходят за ребенком. Фактически в садики принимают только детей, прописанных в Тернополе. С остальными вопрос решают только платно.

"У нас заключен договор межбюджетного трансфера с тремя ОТГ и одним городом нашей области. Они из бюджета оплачивают места в садике, которые занимают их дети. Таких детей у нас 300. С остальными приезжими родителями, а их примерно 200, у нас заключен договор и они сами платят по 1215 грн в месяц", — рассказала OBOZREVATEL начальник управления образования Тернопольского горсовета Ольга Похеляк.

''Прописка или деньги'': в Украине заставляют платить за место в детском саду

Фактически этот эксперимент помог решить проблему с дефицитом мест в садиках для горожан. Все желающие малыши до 3-х лет обеспечены. Есть небольшая проблема только с более старшими детьми.

Как говорит пресс-секретарь Тернопольского горсовета Марьяна Зварыч, полученные деньги идут на ремонты садиков и открытие дополнительных групп.

"У нас по нормам в группе должно быть 15-20 детей, но есть отдельные группы, где в списке до 30 детей. Поэтому за эти деньги организовываются и дополнительные места", — пояснила OBOZREVATEL Зварыч.

Правда, есть и недовольные такой системой. В суде рассматривался иск от 5-летнего Рената Хасана, которого не пускали в садик, потому что он не прописан в Тернополе. Его мама работает в Тернополе, получает минимальную зарплату, семья живет у родственников.

"Есть одна мама, которая не могла оплачивать питание ребенка. Но я вам скажу, что все непрописанные дети, которые до этого решения уже были в садике, сейчас там и остаются, никто их не выгоняет. А вот с новыми ситуация другая", — говорит Ольга Похеляк.

Заключайте договор аренды или несите справки

Примеру Тернополя решили последовать и в других городах. Например, в Луцке и Киеве. В столице родители обнаружили, что их электронная очередь в садик поменялась. "Теперь мой сын вместо 25-го места передвинулся аж в седьмой десяток. Оказалось, что раз мы не прописаны тут, то и на место в садике не можем претендовать, впереди только киевляне. Мы в столице живем уже лет шесть, муж работает, платит налоги, я сижу с детьми. Чем мы хуже?", — возмущается Виктория Саенко.

''Прописка или деньги'': в Украине заставляют платить за место в детском саду

Министр образования Лилия Гриневич, узнав о том, что столица собралась последовать примеру Тернополя, предупредила, что в Тернополе уже одни родители обжаловали решение властей. Правда, судебное решение так и не вступило в силу, поскольку подана апелляция. В Министерстве уверены, столичные власти нарушают права людей на бесплатное образование, а также на передвижение.

Однако в Киевской горадминистрации говорят, что не собираются ограничивать чьи-то права.

"Если родители живут в Киеве, но у них нет своего жилья, они снимают квартиру, в таком случае им нужно официально оформить договор аренды. Этот договор дает им право устраивать ребенка в сад как киевлянина. Если родители живут под Киевом, но работают в столице, то они могут предоставить справку о том, что они тут работают и платят налоги. Это тоже дает право на место в сад как жителя столицы", — пояснил правила поступления в садик заместитель мэра Валентин Мондриевский.

Смотрите видео по теме

Также Мондриевский отмечает, что по сути эти правила приема уже заработали с 1 января, и через 1-1,5 месяца уже будет виден результат. "Мы тоже должны видеть, сколько у нас в столице детей, чтобы рассчитать количество садиков, зарплаты, траты на питание и т.п.", — говорит Мондриевский.

Мы продвинулись в очереди

Часть родителей-киевлян поддерживает намерение столичных властей принимать в садик в первую очередь своих, а с приезжих брать деньги.

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"Мы после такого решения, сразу продвинулись в очереди и у нас теперь есть надежда, что осенью в садик мы попадем. Мы уже два года в очереди стоим. Впереди все время приезжие, льготники. Смотришь, и большая их часть из областей. Я согласна с Кличко. Это как и проезд в метро – бесплатно ездят только киевские пенсионеры. Ведь городской бюджет все это компенсирует", — считает киевлянка Виктория Макеенко.

"В других селах, городах тоже нужно думать, как они собираются компенсировать учебу своих детей. Получается, все ложится на столицу, а в других городах куда эти деньги девают? Это ваши горожане, вот и заботьтесь о них, это справедливо", — говорит пенсионерка Анна Сергиенко.

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Место
Украина
Теги
детский саддетиочередь в детский сад
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Пигин Макс
Пигин Макс
Зато нерабы.
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