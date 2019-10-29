В Одессу прибыли корабли НАТО: появились впечатляющие фото

К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО - Испании, Румынии, Болгарии и Италии.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Речь идет об испанском ESPS Sella, румынском Ros Lupu Dinescu, болгарском BGS Shkval и итальянском ITS "Numana" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2, а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться здесь в течение недели", - говорится в сообщении ведомства.

В Одессу прибыли корабли НАТО mil.gov.ua

Группировку кораблей посетит делегация НАТО во главе с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется именно с Одессы 30 октября.

Кроме того, в рамках визита запланирована встреча руководства Альянса с представителями Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, в частности со студентами академии.

В Одессу прибыли корабли НАТО mil.gov.ua

В Одессу прибыли корабли НАТО mil.gov.ua

В Одессу прибыли корабли НАТО mil.gov.ua

В Одессу прибыли корабли НАТО mil.gov.ua

В Одессу прибыли корабли НАТО mil.gov.ua

В Одессу прибыли корабли НАТО mil.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 2 июля, для участия в военно-морских учениях Sea Breeze-2019 в Черное море прибыли еще два боевых корабля НАТО – британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto.

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