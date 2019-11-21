Главная Новости
21 ноября • обновлено в 13:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Одессе отметили День достоинства и свободы. Фоторепортаж

358
Читать материал на украинском

В Одессе в День достоинства и свободы духовенство, военные, консулы иностранных государств и чиновники возложили цветы к памятнику Шевченко.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости
Стало известно, кто возглавит филиал Украинского института нацпамяти в Одессе

День достоинства и свободы в Украине отмечается с 2014 года. Эта дата сочетает в себе события 2004 и 2013 годов – начало Оранжевой революции и Революции достоинства.

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, этот праздник является духовным наследником Дня свободы, который отмечался 22 ноября с 2005-го по 2011 год в честь Оранжевой революции, однако был отменен приказом экс-президента Украины Виктора Януковича.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы праздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги