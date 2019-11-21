В Одессе отметили День достоинства и свободы. Фоторепортаж

В Одессе в День достоинства и свободы духовенство, военные, консулы иностранных государств и чиновники возложили цветы к памятнику Шевченко.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

День достоинства и свободы в Украине отмечается с 2014 года. Эта дата сочетает в себе события 2004 и 2013 годов – начало Оранжевой революции и Революции достоинства.

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

В Одессе отметили День достоинства и свободы

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, этот праздник является духовным наследником Дня свободы, который отмечался 22 ноября с 2005-го по 2011 год в честь Оранжевой революции, однако был отменен приказом экс-президента Украины Виктора Януковича.

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