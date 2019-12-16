Еда с проволокой и металлом: известный супермаркет Украины угодил в скандал

В супермаркете известной сети "Фуршет" в Обухове Киевской области продавали колбасу, нашпигованную металлическими предметами.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала местная жительница Яна Красенко, которая стала жертвой вопиющего нарушения. Как оказалось, продукт изготовляли в собственном цеху маркета (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Дала колбасу на ужин ребенку и он достал изо рта острую металлическую проволоку, которой уколол десну. Разрезав колбасу, мы увидели, что вся она нашпигована металлической проволокой", – рассказала Красенко.

В "Фуршете" продавали колбасу с металлом Facebook Яны Красенко

В "Фуршете" продавали колбасу с металлом Facebook Яны Красенко

По словам женщины, она сразу же обратилась в магазин, где приобрела колбасу и предъявила ее директору магазина вместе с чеком. Та в свою очередь предложила забрать товар и просто вернуть деньги.

"Я отказалась и направила информацию с фото колбасы с проволокой, копию чека руководству "Фуршета" в главный офис. Реакции никакой. Звонила на горячую линию. Отговорки и никакой реакции. Тогда я отправила всю информацию в ГУ Госпотребслужбы по Киевской обл. И они осуществили проверку этого магазина и выявили целый перечень нарушений и не только по изготовлению колбасы", – поделилась Красенко.

Женщина опубликовала в своем Facebook ответ от госоргана – эксперты постановили закрыть цех, в котором была изготовлена колбаса.

Госпотребслужба нашла массу нарушений в обуховском "Фуршете" Facebook Яны Красенко

Госпотребслужба нашла массу нарушений в обуховском "Фуршете" Facebook Яны Красенко

По словам Красенко, в одиночку она не имеет возможности наказать компанию в судебном порядке, однако надеется на справедливость.

"Речь идет о здоровье и жизни людей и, главное, детей. В суд идти бесполезно. Руководство компании трусливо отмалчивается. Остается только суд общественности, люди должны знать и понимать с чем они имеют дело, когда идут в "Фуршет" (ведь у всех дети, а острая металлическая проволока в желудке ребенка – это перитонит и летальный исход)", – резюмировала Красенко.

При этом, она указала на показательный момент – вскоре после скандала женщина увидела директора магазина, которая покупала колбасу на рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Соломенском районе Киева в супермаркете известной сети "Эко-маркет" покупатели обнаружили конфеты с червями.

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