В ''ЛНР'' заговорили о внезапном исчезновении главаря Пасечника

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник якобы пропал из общественной жизни "республики" из-за отъезда в Россию, где ему провели операцию на сердце.

Такое предположение выразил в Twitter блогер с ником "ЛНР(Колывано-Бджолария)". По его словам, это может стать первым шагом к отставке лидера террористов.

"В "ЛНР" пропал наш Лёня, по слухам, на повторной операции с сердцем в РФ", – написал он.

Леонид Пасечник dn.depo.ua

Отмечается, что Пасечник давно не появлялся на публике, а на массовых мероприятиях поздравления зачитываются от его имени. Не появлялись за последнее время и новые фотографии группировки. В связи с этим блогеру стало непонятно, каким же образом подписываются указы о назначениях в "республике".

При этом, по его версии, главаря "ЛНР" вскоре могут "списать по болезни" и вовсе лишить должности в пользу неизвестного экс-представителя Партии регионов для реинтеграции с Украиной.

В ЛНР пропал наш Лёня, по слухам, на повторной операции с сердцем в РФ. Самое интересное, как он на больничке подписывал указы о назначениях? Есть и еще более конспирологический вариант развития ЛНР -Лёню спишут по болезни и вместо него поставят рыга для реинтеграции с Украиной — ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) 28 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пасечник был избран главой "ЛНР" на псевдовыборах, проведенных террористами в ноябре 2018 года.

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