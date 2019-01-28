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В ''ЛНР'' заговорили о внезапном исчезновении главаря Пасечника

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Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник якобы пропал из общественной жизни "республики" из-за отъезда в Россию, где ему провели операцию на сердце.

Такое предположение выразил в Twitter блогер с ником "ЛНР(Колывано-Бджолария)". По его словам, это может стать первым шагом к отставке лидера террористов.

"В "ЛНР" пропал наш Лёня, по слухам, на повторной операции с сердцем в РФ", – написал он.

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Леонид Пасечник

Леонид Пасечник

dn.depo.ua

Отмечается, что Пасечник давно не появлялся на публике, а на массовых мероприятиях поздравления зачитываются от его имени. Не появлялись за последнее время и новые фотографии группировки. В связи с этим блогеру стало непонятно, каким же образом подписываются указы о назначениях в "республике".

При этом, по его версии, главаря "ЛНР" вскоре могут "списать по болезни" и вовсе лишить должности в пользу неизвестного экс-представителя Партии регионов для реинтеграции с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пасечник был избран главой "ЛНР" на псевдовыборах, проведенных террористами в ноябре 2018 года.

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Персона
Леонид Пасечник
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Украине реинтеграция Лугандонии на условиях Педерашки не нужна.
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2
0
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Какая реинтеграция?! На хер вы нужны?!
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1
0
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Собаке, собачья смерть!!!
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2
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