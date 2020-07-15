В Кривом Роге женщине лечили перелом бедра мазью и витаминами: она умерла

В Кривом Роге умерла женщина с переломом бедра, которой не смогли поставить правильный диагноз. pikabu.ru

В Кривом Роге умерла 54-летняя женщина из-за того, что врач не смог вовремя диагностировать ей перелом бедра и отправил лечиться мазью и витаминами.

Об этом рассказала знакомая умершей Елена Огоренко в Facebook. По ее словам, женщина травмировалась 5 июля, после чего обратилась в Криворожскую городскую больницу №1.

Травматолог попросту наложил лангет и отправил пострадавшую домой. Он прописал ей мазь, витамин Д и таблетки от ревматизма.

Спустя два дня, не заметив улучшения, женщина снова обратилась в больницу к тому же врачу. На этот раз он поставил ей новый диагноз – рак кости.

После вмешательства знакомых больную показали другому врачу, который ей и диагностировал перелом бедра и назначил лечение. Лишь спустя пять дней ей поставили спицу.

В понедельник, 13 июля женщину привезли на операцию. Как утверждали близкие люди, она выглядела бодрой и здоровой. Вскоре после операции больная умерла.

“Что происходило за закрытыми дверями операционной известно только одному Господу Богу. И мы не удивимся, если в справке причину смерти отметят, как коронавирус. Мама пациентки отдала на операцию последние 15 000. Остальные необходимые 4 000 добавили небезразличные люди. Как думаете, вернут ли теперь деньги? Ведь родственники отдали всё, что имели. А теперь им же необходимо организовать похороны ещё вчера радующейся женщины”, – написала Огоренко.

Юрист Лилия Королева заявила, что намерена подавать жалобы на действия медиков в Минздрав и НСЗУ.

"При переломе шейки действительно надевают "сапожок" и могут отправить домой. А при переломе бедра, как минимум, показана госпитализация и вытяжка, а максимум — металлоостеосинтез (оперативно вставляют спицу внутрь кости). И обезболивающие тоже разные. Человек 4 дня терпел безумную боль", – рассказала правозащитница.

Из-за врачебной ошибки умерла 54-летняя женщина (Facebook Елены Огаренко)

Врачи поставили правильный диагноз только с третьей попытки (Facebook Елены Огаренко)

Женщине лечили перелом бедра мазью и витаминами (Facebook Елены Огаренко)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Луцке умерла 5-летняя Вика Смаль, предположительно, из-за халатности медиков. Малышке не повезло попасть в больницу в выходные. На посту были только дежурные врачи, многим из которых было не до страданий ребенка.