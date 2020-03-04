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4 марта • обновлено в 16:53
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В Кировоградской области впервые за долгое время родилась четверня

2.1т
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В Кировоградской области в семье спасателя родилось сразу четверо малышей и все девочки.

Врачи сообщили, что состояние здоровья матери и детей стабильное, говорится в эфире ТСН.

"Сразу четыре дочки появились на свет в семье спасателя. Девочки – идентичные близнецы, родились с помощью кесарева сечения. Вес каждой из четырех сестричек около двух килограммов, рост 42-43 сантиметра", – говорится в сообщении.

Татьяна Митева

Татьяна Митева

Скриншот

Заведующая перинатального центра кировоградской областной больницы Татьяна Митева рассказала, что деток поместили в палату интенсивной терапии. 24-летняя роженица находится в соседней палате и восстанавливает силы.

"К родоразрешению, шли с волнением, с выжиданием, с желанием родить красивых детишек и так оно и случилось. Родилось четыре красивых девочки, здоровые на свой возраст, то есть 32 недели, и мама здорова", – добавила Митева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Петрово на Днепропетровщине 17-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете в своем дворе.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Кропивницкий
Тег
дети
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Лілія Лілія
Лілія Лілія
Четверо немовлят-близнюків - мої щирі співчуття цій родині.
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