В Кировоградской области в семье спасателя родилось сразу четверо малышей и все девочки.

Врачи сообщили, что состояние здоровья матери и детей стабильное, говорится в эфире ТСН.

"Сразу четыре дочки появились на свет в семье спасателя. Девочки – идентичные близнецы, родились с помощью кесарева сечения. Вес каждой из четырех сестричек около двух килограммов, рост 42-43 сантиметра", – говорится в сообщении.

Татьяна Митева Скриншот

Заведующая перинатального центра кировоградской областной больницы Татьяна Митева рассказала, что деток поместили в палату интенсивной терапии. 24-летняя роженица находится в соседней палате и восстанавливает силы.

"К родоразрешению, шли с волнением, с выжиданием, с желанием родить красивых детишек и так оно и случилось. Родилось четыре красивых девочки, здоровые на свой возраст, то есть 32 недели, и мама здорова", – добавила Митева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Петрово на Днепропетровщине 17-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете в своем дворе.

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