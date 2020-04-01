В Киеве впервые уменьшилось число больных коронавирусом

В Киеве уменьшилось количество больных коронавирусом – по состоянию на 1 апреля подтверждено 132 случая инфицирования им.

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Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко. При этом по данным Минздрава, количество больных COVID-19 в столице – 134 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В столице подтвержденных случаев с диагнозом коронавирус – 132", – сказал Кличко.

По его словам, двое пациентов уже вылечились, остальные находятся в медучреждениях.

В то же время Кличко подчеркнул, что динамика распространения коронавируса в столице неутешительная. В частности, количество киевлян, которые заболели COVID-19, за минувшие сутки увеличилась на 25 человек. Из них 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин – 23-80 лет, а также один ребенок – девочка, которой чуть больше года.

Как писал OBOZREVATEL, в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины 1 апреля сообщили, что в Киеве и области за сутки, 31 марта, резко возросло количество зараженных коронавирусом COVID-19. В столице 134 случая, в области – 57.

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