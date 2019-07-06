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В катакомбах под Одессой пропали люди: подробности ЧП

1.3тЧитать материал на украинском

В районе села Холодная Балка Беляевского района Одесской области в катакомбах пропали трое парней и одна девушка.

Как передает "Думская", молодые люди спустились под землю в пятницу, 5 июля, и должны были выйти на связь в 9 утра.

ГСЧС начала поисковую операцию, а также сформировала поисковую группу из добровольцев.

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В 17:16 появилась информация, что всех пропавших нашли. Они живы и их жизням ничего не угрожает.

иллюстрация

иллюстрация

Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии с вершины вулкана внезапно спустились потоки лавы. В результате ЧП погибли туристы.

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Место
УкраинаОдесса
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