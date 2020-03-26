В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружен у полицейского и священника

В Ивано-Франковской области коронавирусом COVID-19 заразились полицейский и священник.

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Состояние полицейского – средней тяжести, а священник уже идет на поправку, рассказал исполняющий обязанности главного санитарного врача области Руслан Савчук на онлайн-совещании 26 марта, передает УНИАН.

"У одного из полицейских, из числа общавшихся с умершей от коронавируса жительницей города, лабораторно подтвержден COVID-19. Его состояние - средней тяжести. Круг общения также известен. Проводится дезинфекция помещения, где находился полицейский", – отметил он.

Савчук добавил, что у коллеги зараженного полицейского, которая была вместе с ним, коронавирус не обнаружили.

Также подтвержден диагноз у священника. "Есть лабораторное подтверждение диагноза COVID-19 у священника из Надворнянского района. Но у него наблюдается улучшение состояния, проводится лечение, терапия дает положительные результаты. В последние дни он не проводил богослужения, но участвовал в небольшом шествии", – уточнил Савчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске 25 марта от коронавируса умерла женщина. Она стала пятой официально зафиксированной жертвой болезни.

Недавно в Ивано-Франковской области умерли еще три человека с подозрением на коронавирус. Однако официально Минздрав подтвердил лишь две смерти от COVID-19.

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