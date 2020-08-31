В Ирландии нашли уникальные монеты времен Киевской Руси. Фото

В ирландском графстве Корк археолог-любитель Роберт Карли с помощью металлоискателя нашел несколько редких монет времен князя Владимира.

Как сообщает издание Ancient Origins, эти серебряные и золотые монеты являются первыми монетами Руси, найденными в Ирландии, они дают новое понимание связей между регионами Европы в средние века.

На найденных монетах нанесены христианские символы и изображения монархов. Вероятно, ими платили торговцам и наемникам. Тот, кто закопал их в землю, так и не вернулся, чтобы забрать свое сокровище, прекрасно сохранился. Личность владельца неизвестна, но, возможно, он был наемником-викингом.

В 10-11 веках нашей эры викинги поселились в Корке и превратили его в крупный торговый центр, связанный со скандинавскими торговыми сетями, которые тянулись на восток к Киевской Руси.

"Монеты показывают, как, несмотря на свою устрашающую репутацию, викинги также соединяли далекие части мира, такие как Ирландия и территории, которые сейчас Украина", – отметило издание.

Как уточнили журналисты, это монеты высокого качества. Часто монеты низкого качества находят на бывших землях Киевской Руси, а более качественные серебряные – за ее пределами. Похоже, что монеты с большим содержанием серебра, использовались для оплаты иностранных купцов и наемников.

Монеты времен Киевской Руси, найденные в Ирландии Фото: Ancient Origins

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Городница Житомирской области 27 августа впервые за 100 лет нашли сокровище национального значения – 32 серебряные монеты эпохи князя Владимира Великого.

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