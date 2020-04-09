В Харькове жена ударила мужа ножом в голову. Фото и видео 18+

В Харькове женщина ударила своего мужа ножом в голову, мужчина находится в реанимации.

Инцидент произошел 9 апреля около 11:20 на улице Владислава Зубенко, сообщила полиция Харьковской области. Видео происшествия опубликовано в телеграм-канале "Харьков 1654" (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Предварительно, злоумышленница и ее муж употребляли в квартире алкоголь вместе с 59-летним мужчиной, с которым только что познакомились. Через некоторое время пострадавший вышел с женщиной на улицу, там между ними возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленница ударила мужа ножом в голову", – уточнили в полиции.

Отмечается, что женщину задержали за считанные минуты.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст .115 (покушение на убийство) УК. Женщине грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

(Внимание! Видео содержит жестокие сцены насилия)

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