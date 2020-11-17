В Харькове столкнулись легковушки и авто полиции, а бензовоз улетел в кювет. Фото и видео

В Харькове 16 ноября около 19:00 на кольцевой дороге произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей.

Как сообщает "Суспільне", одним из участников аварии стал бензовоз (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). По данным Telegram-канала "Труха", инцидент произошел возле поворота на первое городское кладбище. Обошлось без пострадавших.

По словам очевидцев, сначала столкнулись две легковушки. Пока полиция оформляла ДТП, в их машину врезалось еще одно авто. Также водитель бензовоза попытался объехать место происшествия, но не справился с управлением и слетел в кювет.

Из цистерны вытекало топливо, а на месте дежурили спасатели и автомобиль со спецоборудованием.

Дорога, за исключением одной полосы, была перекрыта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за ДТП заблокировали движение скоростного трамвая. На линии выехали автобусы, которые тут же оказались забитыми пассажирами.