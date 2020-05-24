В Киеве и других городах страны в воскресенье, 24 мая, стартовала акция под названием "Стоп реванш" против политики президента Владимира Зеленского, в частности, относительно капитуляции Украины перед Россией.
Об этом сообщает в Facebook движение "Рух Опору Капітуляції". В столице, Львове, Николаеве, Днепре, Запорожье и не только на мирные демонстрации собрались тысячи украинцев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Год Зеленского – это год реванша и мы каждый день в этом убеждаемся! Поэтому 24 мая в 14:00 выходим на Майдан или на площади своих городов – остановим реванш вместе!" – говорится в сообщении организатора акции.
Акция "Стоп реванш"
Киев
В Киеве акция протеста стартовала на Майдане Независимости. Народу собралось много – несколько сот человек. Участники вместе спели гимн и слушают выступления разных дикторов со сцены.
Акция "Стоп реванш" в Киеве
Скриншот
Отметим, что в связи с этим полиция усилила меры безопасности в центре столицы – несколько подразделений силовиков заступили на усиленное дежурство.
Акция "Стоп реванш" в Киеве
dialog.ua
"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, сотрудники столичной полиции, гвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Обращаемся к организаторам и участникам с просьбой соблюдать карантинных ограничений и не нарушать общественный порядок", – сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Акция "Стоп реванш" в Киеве
twitter.com/Sofia_A_Z
Акция "Стоп реванш" в Киеве
twitter.com/Sofia_A_Z
Акция "Стоп реванш" в Киеве
twitter.com/Sofia_A_Z
Днепр
В Днепре всеукраинская акция протеста "Стоп реванш", организованная "Рухом опору капітуляції", стартовала возле Днепропетровской ОГА. Рядом со сценой, помимо участников, собралось и большое количество полицейских.
Акция "Стоп реванш" в Днепре
dialog.ua
Акция "Стоп реванш" в Днепре
dialog.ua
Акция "Стоп реванш" в Днепре
dialog.ua
Акция "Стоп реванш" в Днепре
dialog.ua
Запорожье
В Запорожье на акцию тоже собралось много людей. При этом все участники в масках и пытаются держать социальную дистанцию.
Акция "Стоп реванш" в Запорожье
twitter.com/Saamuray
Акция "Стоп реванш" в Запорожье
twitter.com/Saamuray
Львов
Акция "Стоп реванш" во Львове
twitter.com/rok_org_ua
Николаев
Акция "Стоп реванш" в Николаеве
Скриншот
Акция "Стоп реванш" в Николаеве
Скриншот
Акция "Стоп реванш" в Николаеве
Скриншот
#рухопору #РікРеванш #СтопРеванш #ніКапітуляції #ЗахистиУкраїну #Львів pic.twitter.com/eKrQ3SIDzD— Рух Опору Капітуляції (@rok_org_ua) May 24, 2020
Акція #СтопРеванш у Запоріжжі, багато людей, але усі у масках та намагаються тримати соціальну дістанцію. pic.twitter.com/wj1vhD1bY8— 25+ Александр Шамрай (@Saamuray) May 24, 2020
Майдан зараз #СТОПРЕВАНШ pic.twitter.com/FXoHShOHFo— Sofia (@Sofia_A_Z) May 24, 2020
#рухопору #РікРеванш #СтопРеванш #ніКапітуляції #ЗахистиУкраїну pic.twitter.com/2oyXQLxwUT— Рух Опору Капітуляції (@rok_org_ua) May 24, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая заявил, что ему нужен еще год на то, чтобы завершить борьбу в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе в рамках Минских договоренностей. Речь идет в том числе и о еще одних переговорах с главой РФ Владимиром Путиным.
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