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24 мая • обновлено в 15:05
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В городах Украины устроили протесты против капитуляции перед РФ. Фото и видео

4.5т
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В Киеве и других городах страны в воскресенье, 24 мая, стартовала акция под названием "Стоп реванш" против политики президента Владимира Зеленского, в частности, относительно капитуляции Украины перед Россией.

Об этом сообщает в Facebook движение "Рух Опору Капітуляції". В столице, Львове, Николаеве, Днепре, Запорожье и не только на мирные демонстрации собрались тысячи украинцев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Год Зеленского – это год реванша и мы каждый день в этом убеждаемся! Поэтому 24 мая в 14:00 выходим на Майдан или на площади своих городов – остановим реванш вместе!" – говорится в сообщении организатора акции.

Акция "Стоп реванш"

Акция "Стоп реванш"

Киев

В Киеве акция протеста стартовала на Майдане Независимости. Народу собралось много – несколько сот человек. Участники вместе спели гимн и слушают выступления разных дикторов со сцены.

Акция "Стоп реванш" в Киеве

Акция "Стоп реванш" в Киеве

Скриншот

Отметим, что в связи с этим полиция усилила меры безопасности в центре столицы – несколько подразделений силовиков заступили на усиленное дежурство.

Акция "Стоп реванш" в Киеве

Акция "Стоп реванш" в Киеве

dialog.ua

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, сотрудники столичной полиции, гвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Обращаемся к организаторам и участникам с просьбой соблюдать карантинных ограничений и не нарушать общественный порядок", – сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Акция "Стоп реванш" в Киеве

Акция "Стоп реванш" в Киеве

twitter.com/Sofia_A_Z

Акция "Стоп реванш" в Киеве

Акция "Стоп реванш" в Киеве

twitter.com/Sofia_A_Z

Акция "Стоп реванш" в Киеве

Акция "Стоп реванш" в Киеве

twitter.com/Sofia_A_Z

Днепр

В Днепре всеукраинская акция протеста "Стоп реванш", организованная "Рухом опору капітуляції", стартовала возле Днепропетровской ОГА. Рядом со сценой, помимо участников, собралось и большое количество полицейских.

Акция "Стоп реванш" в Днепре

Акция "Стоп реванш" в Днепре

dialog.ua

Акция "Стоп реванш" в Днепре

Акция "Стоп реванш" в Днепре

dialog.ua

Акция "Стоп реванш" в Днепре

Акция "Стоп реванш" в Днепре

dialog.ua

Акция "Стоп реванш" в Днепре

Акция "Стоп реванш" в Днепре

dialog.ua

Запорожье

В Запорожье на акцию тоже собралось много людей. При этом все участники в масках и пытаются держать социальную дистанцию.

Акция "Стоп реванш" в Запорожье

Акция "Стоп реванш" в Запорожье

twitter.com/Saamuray

Акция "Стоп реванш" в Запорожье

Акция "Стоп реванш" в Запорожье

twitter.com/Saamuray

Львов

Акция "Стоп реванш" во Львове

Акция "Стоп реванш" во Львове

twitter.com/rok_org_ua

Николаев

Акция "Стоп реванш" в Николаеве

Акция "Стоп реванш" в Николаеве

Скриншот

Акция "Стоп реванш" в Николаеве

Акция "Стоп реванш" в Николаеве

Скриншот

Акция "Стоп реванш" в Николаеве

Акция "Стоп реванш" в Николаеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая заявил, что ему нужен еще год на то, чтобы завершить борьбу в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе в рамках Минских договоренностей. Речь идет в том числе и о еще одних переговорах с главой РФ Владимиром Путиным.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Акции протеста в Киеве
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
митинг
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