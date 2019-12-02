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2 декабря • обновлено в 12:53
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В "ДНР" сделали циничное заявление об украинском языке

3.1т
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Главарь террористов в так называемой "ДНР" Денис Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе "народного совета "ДНР". Так, Пушилин заявил об изменениях в так называемую "конституцию" террористов.

"Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики, определив статус русского языка как единственного государственного в Республике, – сказано в сообщении. – Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией".

В так называемой "ДНР" предложили лишить украинский язык статуса государственного

В так называемой "ДНР" предложили лишить украинский язык статуса государственного

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Также сообщается, что Пушилин внес на рассмотрение законопроект об изменениях в законе "Об образовании". Документом предлагается сохранение нормы об обязательном изучении русского языка как государственного, при этом "украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации".

"Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности на использование украинского языка как языка частного общения", – сказано в сообщении террористов.

Как писал OBOZREVATEL, в "ДНР" установили новые границы "республики". Теперь она ограничивается Донецкой областью.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" Новости ДНР
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Юг Руси
Юг Руси
Это верх "цинизма"!!! Толи дело - Укроина
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2
1
Драго Кувалда
Драго Кувалда
За шесть лет, свинячая шмова, привела усраинские гадюшник к дегродации и отупению селюков кастрюляголовых.
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4
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиновыродкам пусть остаются в свидомитом зоопарке ,а Донбас русскоязычный.
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