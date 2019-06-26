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В "ДНР" обвинили СБУ в убийстве Захарченко: появилась первая реакция

2.2тЧитать материал на украинском

В "Донецкой народной республике" якобы установили причастность двух сотрудников Службы безопасности Украины к убийству главаря "ДНР" Александра Захарченко.

OBOZREVATEL попросил прокомментировать данное обвинение спикера СБУ Елену Гитлянскую, на что она ответила: "Мы не комментируем фейки террористов".

Александр Захарченко

Александр Захарченко

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Такую же позицию в ведомстве заняли и по другому заявлению так называемого "МВД ДНР" о задержании трех человек, которых СБУ якобы завербовала для совершения терактов и убийства "глав местных силовых ведомств" на территории "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Обоссанцы удаляют коментарии! Сучары шерстяные
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
То есть открестились от своих, мол сами виноваты что попались, плывите как хотите, мы вас не знаем.
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