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В "Борисполе" разгорелся скандал из-за известного авиаперевозчика: что произошло

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В аэропорту "Борисполь" разгорелся скандал с запрещенным авиаперевозчиком YanAir Airlines, который более чем на 9 часов задержал вылет нескольких самолетов из Украины.

Возмущенные пассажиры заблокировали вход в терминал F. Подробностями поделилась в Facebook одна из клиенток компании, журналистка Божена Икалюк. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Все началось с того, что авиаперевозчик YanAir Airlines за несколько дней вежливо предупредил о переносе рейса с 8:00 на 13:00. А потом случилось все, как бывает в страшном украинском реалити – каждый час новая информация о рейсе", – написала она.

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Пассажиры заблокировали терминал

Пассажиры заблокировали терминал

Facebook Божены Икалюк

По словам девушки, ей пришлось прождать в аэропорту более 9 часов, однако в обещанные сроки самолет так и не сдвинулся с места.

"Мне на самом деле не интересно, у кого и почему забрали лицензию, почему не выдают сертификат на перелет, почему экипаж не может собраться и почему представитель YanAir не может ничего объяснить. Я просто хочу получить то, на что я рассчитывала и за что заплатила", – возмутилась Икалюк.

Другие пользователи в комментариях также рассказали о задержке их рейсов, показав подтверждающие фото.

В "Борисполе" разгорелся скандал из-за известного авиаперевозчика: что произошло

Facebook Божены Икалюк

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня по результатам комплексной инспекционной проверки YanAir Airlines Государственная авиационная служба приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании. Перевозчик в ответ заявил, что все нарушения были устранены.

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Тема
Авиаперелеты
Место
Украина
Тег
аэропорт Борисполь
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