В "Борисполе" разгорелся скандал из-за известного авиаперевозчика: что произошло

В аэропорту "Борисполь" разгорелся скандал с запрещенным авиаперевозчиком YanAir Airlines, который более чем на 9 часов задержал вылет нескольких самолетов из Украины.
Возмущенные пассажиры заблокировали вход в терминал F. Подробностями поделилась в Facebook одна из клиенток компании, журналистка Божена Икалюк. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Все началось с того, что авиаперевозчик YanAir Airlines за несколько дней вежливо предупредил о переносе рейса с 8:00 на 13:00. А потом случилось все, как бывает в страшном украинском реалити – каждый час новая информация о рейсе", – написала она.
Пассажиры заблокировали терминал
Facebook Божены Икалюк
По словам девушки, ей пришлось прождать в аэропорту более 9 часов, однако в обещанные сроки самолет так и не сдвинулся с места.
"Мне на самом деле не интересно, у кого и почему забрали лицензию, почему не выдают сертификат на перелет, почему экипаж не может собраться и почему представитель YanAir не может ничего объяснить. Я просто хочу получить то, на что я рассчитывала и за что заплатила", – возмутилась Икалюк.
Другие пользователи в комментариях также рассказали о задержке их рейсов, показав подтверждающие фото.
Facebook Божены Икалюк
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня по результатам комплексной инспекционной проверки YanAir Airlines Государственная авиационная служба приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании. Перевозчик в ответ заявил, что все нарушения были устранены.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Авиаперелеты" на OBOZREVATEL.