В больнице не принимали и обозвали "неврастеничкой": новые детали смерти от коронавируса 20-летней студентки со Львовщины

Родители 20-летней студентки Соломии, которая умерла от COVID-19 во Львовской области, заявили, что врачи не хотели принимать их дочь в больницу и считали ее "неврастеничкой".

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Тарас и Иванна Карп считают, что девушку погубило равнодушие и непрофессионализм врачей.

По их словам, через три часа после госпитализации из больницы позвонила Соломия, она со слезами рассказала, что ей очень плохо, но никого дозваться она не может. Родители бросились в больницу и чуть ли на коленях умоляли пустить в палату к дочери маму. Но даже она не смогла допроситься помощи от врачей.

"К Соломии редко кто заходил, нужно была брать врача за рукав и тащить в палату. Но на все жалобы они говорили, что она неврастеник и нужно пить успокоительное", – со слезами на глазах рассказала мать.

Она добавила, что врачи постоянно менялись, а Соломии становилось все хуже. Уже к вечеру в субботу у нее начались провалы в памяти, и она потеряла сознание. Только тогда врач заподозрил, что у нее может быть вирусный менингоэнцифалит. Санитарка Соломию, как мешок, кинула на каталку, да так, что она ударилась головой, и повезла в реанимацию, вспоминают родители. Они всю ночь провели на улице под больницей, умоляли врачей вызвать бригаду из Львова, но главврач уверял, что Львов отказывается ехать.

"Утром нам сказали, что Соломия впала в кому. Потом сказали, что бригада со Львова едет, а пока надо сделать КТ головного мозга. Полдня искали мобильный аппарат ИВЛ, чтобы перевезти дочь в соседнюю комнату. Со Львова приехали инфекционист и реаниматолог. Они даже не осматривали Соломию, посмотрели КТ, сказали, что повреждений мозга нет, но она в тяжелом состоянии и ее транспортировать нельзя. Для них было главное, что они назначили лечение по протоколу. Они постоянно повторяли про этот протокол. Потом нам сказали, что единственное, что еще хорошо работает в организме Соломии – это легкие. Она находилась под аппаратами. А в 6 утра во вторник 14 июля нам позвонили и сказали, что Соломия умерла", – сказал сквозь слезы отец.

"Теперь они говорят, что мы пять дней лечили дочь дома. Так вы же не хотели нас принимать. Даже в больнице вы не хотели осмотреть дочь и чем-то помочь. Я только корю себя за то, что Бог не подсказал мне ехать сразу во Львов", – добавила мать Соломии.

Напомним, что в городской больнице Стрыя на Львовщине от коронавируса скончалась 20-летняя студентка Соломия К. Врачи заявили, что у них это первый случай, когда болезнь забирает такую молодую девушку. Неделю Соломия лечилась дома, а когда попала в больницу, то была уже в тяжелом состоянии. Родные девушки отметили, что у нее еще был и вирусный менингоэнцифалит.