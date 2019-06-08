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Урожай под угрозой: на украденный Крым свалилась новая "кара небесная"

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В двух районах аннексированного Крыма специалисты оккупационного "Россельхозцентра" выявили новый для полуострова вид саранчи, который быстро распространяется.

Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства. "В ходе фитосанитарного мониторинга специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Крыму выявили новый вид саранчовых для Крыма – мароккскую перелетную саранчу. В целом по Крыму обследованы 225 гектаров земель, вредитель выявлен на площади 19 гектаров. Очаги массового распространения насекомого выявлены, в частности, на территории Джанкойского и Первомайского районов", – говорится в сообщении.

Указано, что средняя численность вредителя составила 100 личинок на квадратный метр, а максимальная – более 300 личинок. Более 164 гектаров уже обработано против вредителя.

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Саранча уничтожает поля

Саранча уничтожает поля

РАН

Для предотвращения массового распространения этого вида саранчи оккупантов обязали проводить регулярный осмотр посевов и в случае появления вредителей численностью, превышающей экономический порог вредоносности (2-5 личинок на квадратный метр), сообщать выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированных Севастополе, Симферополе и Ялте (Крым) сильный ливень затопил улицы и дворы, автомобили ушли под воду.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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