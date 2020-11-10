Умерла теща Порошенко

Во вторник, 10 ноября, умерла мать Марины Порошенко, супруги пятого украинского президента, – Людмила Переведенцева.

Об этом в Facebook сообщил Петр Порошенко. "В этом году мы с Мариной осиротели", – написал он.

Причину смерти женщины он не уточнил. Однако, ранее в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" пятый президент рассказывал о том, что мать его жены находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса.

Порошенко написал в соцсети, что в 2020 году он и его супруга осиротели.

Известно, что Людмила Переведенцева родилась 18.02.1936. Некоторое время она работала на заводе "Арсенал".

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