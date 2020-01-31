Украину всколыхнуло землетрясение: в сети пишут о толчках

Украину задело землетрясение, произошедшее в ночь на 31 января в Румынии. Его магнитуда составила 4,8.

Об этом сообщили в Геологической службе США. Зафиксировали землетрясение в 3:26 по киевскому времени в уезде Вранча. Эпицентр находился на глубине 120 км.

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Ощутили толчки люди, находящиеся на расстоянии до 250 км. Так землетрясение задело, кроме Украины, Молдову и Болгарию. О том, что подземные толчки ощущались в Украине, сообщили пользователи Facebook. В частности "тряхнуло" Белгород-Днестровский Одесской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились зрелищные снимки и видеозаписи мощнейшего в 2020 году землетрясения в мире, которое произошло в Карибском море 28 января.

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