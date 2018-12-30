Украину поделят на касты: футуролог озвучил прогноз на ближайшие годы

Уже в скором времени население Украины разделится на несколько каст. Деление будет происходить в зависимости от уровня развития собственного мировоззрения.

Такой прогноз в эфире ObozTV озвучил футуролог Алексей Толкачев. По его мнению, в будущее, с его новыми технологиями, социальными и моральными нормами попадет далеко не вся страна.

"Некоторые украинцы будут невероятно прогрессивными, они будут пытаться хватать все самое новое, самое современное, они будут жить в будущем. Будут люди, которые привыкнут использовать новые возможности, что сейчас открываются, для собственной пользы, для собственного обогащения и выгоды", – пояснил Толкачев.

Он добавил, что при этом останутся и реакционные люди, консерваторы, которым новинки, предлагаемые будущим миром, просто не нужны. Научные прорывы будут вызывать у таких людей футурошок.

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"Они понимают, что мир меняется быстрее, чем они успевают это осознать, поэтому ну его к черту. И я знаю людей, которые до сих пор не пользуются мобильными телефонами. Да в Киеве можно увидеть кучу надписей на стенах, что ИНН и биочипы – это знаки Сатаны и тому подобное", – напомнил футуролог.

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