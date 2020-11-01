Зимой Украину накроют морозы и зальет дождем: синоптики дали прогноз

Нынешняя зима вновь может принести украинцам сюрпризы. Несмотря на то, что синоптики вновь обещают аномальное тепло, периодически Украину будут накрывать морозы и снег. Но возможно и вторжение очень теплого воздуха.

Какой будет погода зимой в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL

Народный синоптик Леонид Горбань пока поделился своими прогнозами на последний месяц осени и первый месяц зимы. По его данным, ноябрь еще порадует нас теплом. В первую неделю днем будет до +6-11 градусов. Затем температура опустится до +7-9 тепла. А уже после 10 ноября будет +5-7, после 20-го числа до +6.

А вот ночью появятся первые заморозки – до -2-4 градусов мороза.

А вот первые дни декабря будут чуть прохладнее – до +4-6 тепла. После 5 декабря будет холодать и температура начнет опускаться до +1 и -2 мороза. Потеплеет к 14 декабря, тут градусники покажут +4-6 тепла. А вот с 16 декабря вновь зима возьмет свое. Сначала температура опустится до 0 градусов, а с 18 по 20 декабря – до -1-7 мороза.

С 21 декабря вновь будет -1-2 ниже ноля, потом ударят морозы до -1 – 7. Ну а Новый год мы встретим с плюсовой температурой: 29 декабря будет +1, а 31-го даже до +3.

В конце и середине декабря народный синоптик обещает дождь со снегом, но лишь в отдельные дни.

В Украинском гидрометцентре пока более сдержаны в своих прогнозах. Тут говорят, что температуры предстоящей зимой будут чуть выше нормы, а вот осадки в пределах нормы.

"Большинство месяцев будут теплее, чем нужно, но ненамного. Значительных аномалий пока не предвидится. Учитывая наши зимы, осадки будут смешанными – и снег, и дождь. На севере и западе страны их будет достаточно", – говорит ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Роман Мурмыло.

А вот заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух обещает зиму с сюрпризами. По ее словам, и нынешняя зима тоже будет аномальной, как и прошлая.

"По прогнозами мировых климатических центров ожидается, что средняя температура за сезон может быть на 2 градуса выше, чем начале этого столетия. Такой же прогноз давали и в прошлом году. Но есть некоторые нюансы", – говорит Балабух.

По ее словам, на погоду в Украине будет сильно влиять холодное течение в тропиках Тихого океана. "Когда оно развивается, то наблюдается похолодание. И оно влияет на общую циркуляцию атмосферы. В результате это приводит к тому, что усиливаются меридиональные процессы над Европой. Это приводит к тому, что может быть очень тепло как для зимы. Но могут быть и вторжения холодного воздуха. Поэтому кратковременные морозы не исключаются", – предупреждает климатолог.

Еще один процесс в тропиках – это фазы двухгодичного колебания ветров. "Сейчас оно находится в западной фазе, в соединении с течениями они повышают вероятность вторжения как потоков холодного воздуха, так и потоков теплого", – отмечает Балабух.

Что касается осадков, то их дефицит в Украине будет сохраняться. "Мы видим, что у нас начался очень серьезный засушливый период. С мая прошлого года атмосферная засуха перешла в гидрологическую. Кратковременные осадки сменили ситуацию только на западе Украины. А на востоке ситуация не меняется. Надеяться на большие осадки не приходится. И даже если они будут, они не перекроют дефицита воды, который уже сформировался", – поясняет Балабух.