Украину накроет снежный шторм: объявлен желтый уровень опасности

В Украине в понедельник, 23 декабря, резко ухудшится погода. В западных регионах страны ожидаются мощные ливни.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. На западе Украины возможны метели и налипание мокрого снега. Температура воздуха здесь достигнет +9 градусов.

"23 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, местами гололед, налипание мокрого снега (I уровень опасности, желтый)", – предупредили синоптики.

В центре Украины будет до +11, пройдет небольшой дождь. На востоке до +8, без осадков. В южных регионах также пройдут небольшие дожди. Температура воздуха достигнет +13 градусов, а в Крыму +14.

В Киеве в понедельник ожидается до +9 градусов, пройдет дождь.

Погода в Украине Скриншот

Погода в Украине Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся