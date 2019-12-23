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23 декабря • обновлено в 06:56
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Украину накроет снежный шторм: объявлен желтый уровень опасности

7.9т
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В Украине в понедельник, 23 декабря, резко ухудшится погода. В западных регионах страны ожидаются мощные ливни.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. На западе Украины возможны метели и налипание мокрого снега. Температура воздуха здесь достигнет +9 градусов.

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"23 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, местами гололед, налипание мокрого снега (I уровень опасности, желтый)", – предупредили синоптики.

В центре Украины будет до +11, пройдет небольшой дождь. На востоке до +8, без осадков. В южных регионах также пройдут небольшие дожди. Температура воздуха достигнет +13 градусов, а в Крыму +14.

В Киеве в понедельник ожидается до +9 градусов, пройдет дождь.

Погода в Украине

Погода в Украине

Скриншот

Погода в Украине

Погода в Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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