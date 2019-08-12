Украину накроет мощный метеоудар: названа дата

Украину в первых числах сентября 2019 года накроет магнитная буря уровня G1.
Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Ее пик ожидается 1 сентября.
Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы – слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты, на наземные системы – полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.
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Метеозависимым людям также следует быть внимательными. Может сильно разболеться голова, нарушиться работа сердечно-сосудистых заболеваний, присутствовать упадок сил.
Напомним, в комментарии OBOZREVATEL ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий сказал: "Следует иметь в виду, что 2019, 2020 и частично 2021 годы – это годы минимальной солнечной активности". По этой причине мощные магнитные бури в этот период не прогнозируются.
Магнитная буря сентябрь 2019
Прямий
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз астрологов по магнитным бурям в августе.
Врач-невропатолог дал украинцам советы, как уберечь здоровье при метеоударе.
Медики также назвали опасные симптомы при магнитных бурях.
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