Украину накроет холодный циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды

В Украину в субботу, 29 сентября, придет северный циклон Helena, который принесет холодный атмосферный фронт.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, поэтому на большей части территорий ожидается похолодание до + 9 + 14 градусов и дожди.

При этом, по ее прогнозу, на востоке, юге и в центральных областях (кроме Винницкой) еще побудет + 17 + 22 градуса.

В воскресенье, 30 сентября, атмосферный фронт освободит территорию и повсюду в Украине будет сухо и ясно.

Однако 30 сентября температура будет колебаться в пределах + 13 + 16 градусов, на юге и востоке ожидается + 16 + 19 градусов.

В Киеве в субботу прогнозируется похолодание до +13 градусов и дождь, в воскресенье - солнечно и +15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков, зима в Украине будет самой теплой за последние 30 лет, однако в отдельные дни стоит ждать и 20 градусов мороза.