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''Украинцы — это русские'': Цимбалюк затеял острый спор с фанатом ''русского мира''

3.7тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко ответил стороннику "русского мира", который заявил, что считает украинцев частью российского народа.

Бурная дискуссия у Цимбалюка возникла с членом президиума партии "Российский Общенародный Союз" Николаем Павловым в эфире радио "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

Поводом для стычки стала скандальная фраза Павлова, продвигающая миф кремлевской пропаганды о "едином русском народе".

"Я считаю людей, живущих в Украине, вне зависимости от того, как они себя определяют, русскими людьми. Так, как считали до 1917 года. Были великороссы, малороссы, белороссы, и все вместе они назывались русские люди", — высказался россиянин.

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Однако Цимбалюк отреагировал на его выпад напоминанием о том, что "братский" народ без зазрения совести начал убивать украинцев в 2014 году и до сих пор продолжает это делать.

"Если бы вы считали жителей Украины русскими людьми и при этом в нас не стреляли, то я бы даже с вами не спорил. А сейчас в Украине к таким формулировкам относятся очень осторожно. Потому что вы сначала нас считаете русскими людьми, а потом почему-то приезжают настоящие российские танки. Здесь и сейчас, а не сто и более лет назад", — дал отпор Павлову украинский журналист.

Роман Цимбалюк и Николай Павлов

Роман Цимбалюк и Николай Павлов

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на российском телевидении устроили бурное обсуждение острых вопросов Цимбалюка президенту РФ Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции. Пропагандисты Кремля пришли в ярость из-за дерзости украинца, однако еще больше их разозлило его выступление, которым Цимбалюк ярко разгромил все их претензии.

Напомним, что журналист буквально атаковал президента Путина на его пресс-конференции 20 декабря неудобными вопросами о войне в Украине, вмешательстве в выборы и захвате украинских моряков в Черном море. Более того, Цимбалюк был настолько настойчивым, что сначала президент России вовсе испугался общаться с ним на провокационные темы. Позднее он все-таки предоставил украинцу слово и оказался под шквалом вопросов, изобличающих причастность РФ к военным преступлениям в Украине.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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минин евген
минин евген
русские - животные! подлые и ссыкливые животные, они этим и уникальны. они одни такие на всей планете.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Да теперь в гробу мы видали таких росийских "братьев".
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
У подхуйлового племени петухов нет идеи Руси, способной объединять поколения в единый народ. Нет у них и столицы Руси Киева, с которого Русь началась. Безыдейное племя парашных подонков, которые назвались именем того, что сами угробили, выбрав вместо того, чтобы Русь защищать дань с земель Руси собирать для ханов орды. Теперь вот под Цимбалюка собираются скулежом своим, ох и омерзенное кодло де какое, клейма ставит некуда, а оно всг галает на себя тварь дрожащая или право имеет в то время как ни мы, ни Батый прав никаких этим шлюхам не давали
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