''Украинцы — это русские'': Цимбалюк затеял острый спор с фанатом ''русского мира''

Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко ответил стороннику "русского мира", который заявил, что считает украинцев частью российского народа.

Бурная дискуссия у Цимбалюка возникла с членом президиума партии "Российский Общенародный Союз" Николаем Павловым в эфире радио "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Поводом для стычки стала скандальная фраза Павлова, продвигающая миф кремлевской пропаганды о "едином русском народе".

"Я считаю людей, живущих в Украине, вне зависимости от того, как они себя определяют, русскими людьми. Так, как считали до 1917 года. Были великороссы, малороссы, белороссы, и все вместе они назывались русские люди", — высказался россиянин.

Однако Цимбалюк отреагировал на его выпад напоминанием о том, что "братский" народ без зазрения совести начал убивать украинцев в 2014 году и до сих пор продолжает это делать.

"Если бы вы считали жителей Украины русскими людьми и при этом в нас не стреляли, то я бы даже с вами не спорил. А сейчас в Украине к таким формулировкам относятся очень осторожно. Потому что вы сначала нас считаете русскими людьми, а потом почему-то приезжают настоящие российские танки. Здесь и сейчас, а не сто и более лет назад", — дал отпор Павлову украинский журналист.

Роман Цимбалюк и Николай Павлов Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на российском телевидении устроили бурное обсуждение острых вопросов Цимбалюка президенту РФ Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции. Пропагандисты Кремля пришли в ярость из-за дерзости украинца, однако еще больше их разозлило его выступление, которым Цимбалюк ярко разгромил все их претензии.

Напомним, что журналист буквально атаковал президента Путина на его пресс-конференции 20 декабря неудобными вопросами о войне в Украине, вмешательстве в выборы и захвате украинских моряков в Черном море. Более того, Цимбалюк был настолько настойчивым, что сначала президент России вовсе испугался общаться с ним на провокационные темы. Позднее он все-таки предоставил украинцу слово и оказался под шквалом вопросов, изобличающих причастность РФ к военным преступлениям в Украине.